Названа дата обсуждения вопроса по кандидатуре Украины в ЕС

Представитель ЕК Мамер заявил, что статус кандидата в ЕС для Украины обсудят 17 июня

Еврокомиссия (ЕК) обсудит вопрос о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины 17 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ЕК Эрика Мамера.

По его словам, первые дискуссии в правительственном органе Евросоюза начнутся уже в понедельник, 13 июня. Через четыре дня решение на этот счет будет принято окончательно. Датой начала саммита глав европейских государств, на котором оно будет оглашено, станет 23 июня.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги указал, что почти все крупные страны-члены Евросоюза выступают против статуса кандидата Украины в ЕС. Предоставление гарантий Киеву на этот счет он назвал невозможным.

При этом президент республики Владимир Зеленский назвал ее де-факто частью Евросоюза. Он указал, что Киев и Брюссель уже сотрудничают на двустороннем уровне и на уровне ЕС «в масштабе, соответствующем полноправному членству».

