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Зеленский назвал Украину де-факто частью ЕС

Президент Зеленский назвал Украину де-факто частью ЕС

Фото: Shutterstock

Президент Украины Владимир Зеленский назвал страну де-факто частью Евросоюза. Об этом он заявил в ходе выступления перед парламентом Люксембурга, передает РИА Новости.

Глава государства указал, что Киев и Брюссель уже сотрудничают на двустороннем уровне и на уровне ЕС «в масштабе, соответствующем полноправному членству».

«Что может доказать это лучше, чем то, что мы защищаем друг друга?» — заключил он.

31 мая премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что почти все крупные страны-члены Евросоюза выступают против статуса кандидата Украины в ЕС и его предоставление в настоящее время не предвидится из-за такой оппозиции.

В конце мая стало известно о новых препятствиях для вступления Украины в ЕС — в частности, Греция и Кипр выступили против ускоренного порядка данного процесса. Аналогичную позицию высказали власти Финляндии.

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Варвара Кошечкина
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