Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Bloomberg: ЕК на следующей неделе рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе рекомендует выдать Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе (ЕС). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что рекомендации ЕК должны пройти обсуждения и согласование коллегией еврокомиссаров, они будут сопровождаться условиями, связанными с верховенством права и антикоррупционным законодательством. При этом до момента официального предоставления Украине статуса на членство в ЕС рекомендация ЕК должна быть одобрена странами-членами Евросоюза.

Еврокомиссия (ЕК) обсудит вопрос о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины 17 июня. Первые дискуссии в правительственном органе Евросоюза начнутся уже в понедельник, 13 июня. Через четыре дня решение на этот счет будет принято окончательно. Датой начала саммита глав европейских государств, на котором оно будет оглашено, станет 23 июня.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. 18 апреля Киев передал представителю ЕС анкету-опросник для получения статуса кандидата в ЕС, а 9 мая направил вторую ее часть.