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Макрон заявил о начале оказания помощи ЕС в восстановлении Украины

Макрон заявил, что страны ЕС начали оказывать финансовую помощь в восстановлении Украины

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) начали оказывать финансовую помощь в восстановлении Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в город Ирпень в Киевской области, передает ТАСС.

«Мы, европейцы, начали предоставление финансовой помощи для восстановления городов, которые были затронуты военными действиями», — рассказал глава государства. По его словам, Париж продолжит оказывать Киеву поддержку во всех формах, в том числе политической.

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Макрон добавил, что работа продолжается и по линии юстиции. «Наши эксперты, жандармы, юристы находятся рядом с украинскими властями с тем, чтобы военные преступления были расследованы», — уточнил он. Политик подчеркнул, что правовую оценку разрушений на Украине должны давать юристы.

Ранее сообщалось, что Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит лидеров трех европейских стран на Украину с начала военного конфликта.

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Виктория Кондратьева
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