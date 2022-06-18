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Медведев оценил возможное возобновление переговоров с Украиной

Зампред Совбеза Медведев усомнился в возобновлении переговоров с Украиной в августе

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев оценил возможное возобновление переговоров с Украиной. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. «Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить»,— написал Медведев. Так российский политик отреагировал на слова главы украинской делегации Давида Арахамии.

18 июня, Арахамия допустил возобновление переговоров с Россией в августе. Тогда, как рассчитывает Арахамия, Киев будет говорить с позиции силы.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус и пообещал пресекать пытки российских военнослужащих.

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Владимир Седов
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