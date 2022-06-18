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На Украине назвали сроки возобновления переговоров с Россией

Глава украинской делегации Арахамия: Киев может возобновить переговоры с Москвой в августе

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Украина может возобновить переговоры с Россией в конце августа. Такие сроки возобновления диалога c Москвой назвал глава украинской делегации Давид Арахамия в интервью «Голосу Америки» (радиостанция внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов).

По его словам, позиция Украины за столом переговоров должна измениться к августу. Тогда, как рассчитывает Арахамия, Киев будет говорить с позиции силы.

Глава украинской делегации заявил, что именно к концу лета стоит ожидать контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

17 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев в апреле во многом согласовали пакет договоренностей, но украинская сторона «ушла со связи по теме переговоров». Россия открыта к переговорному процессу, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус и пообещал пресекать пытки российских военнослужащих.

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Анастасия Шейкина
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