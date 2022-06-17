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В Кремле оценили ход переговоров с Украиной

Песков заявил, что после согласования договоренностей в апреле Киев «ушел со связи»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В апреле Россия и Украина во многом согласовали пакет договоренностей, но украинская сторона «ушла со связи по теме переговоров». Об этом, оценивая процесс урегулирования конфликта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Наша позиция хорошо известна, она положена на бумагу и передана украинцам. По этой позиции текст документа был во многом согласован в Стамбуле, и с апреля украинская сторона ушла со связи по теме переговоров», — сказал Песков.

По его словам, Москва и президент России Владимир Путин открыты к переговорному процессу. Пресс-секретарь главы государства заявил, что было бы хорошо, если бы европейские лидеры оказали влияние на Киев и побудили властей «трезво взглянуть на ситуацию».

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Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус и пообещал пресекать пытки российских военнослужащих.

Впоследствии Путин сообщал о тупике в переговорах с Украиной. Он рассказал, что украинская сторона отошла от договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле.

16 июня Мединский заявил, что Украина приостановила переговоры после визита в страну руководителей Пентагона и Госдепартамента США.

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Анастасия Шейкина
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