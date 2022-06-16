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В Кремле заявили о приостановке Украиной переговоров после контактов с США

Мединский сообщил о прерывании Украиной переговоров с Россией после контактов с США

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Украина приостановила переговоры с Россией после визита в Киев руководителей Пентагона и Госдепартамента США. Об этом в четверг, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил помощник президента России и глава делегации Москвы на переговорах с Киевом Владимир Мединский, передает «Интерфакс».

В беседе с журналистами Мединский возложил ответственность за срыв переговоров между Кремлем и Киевом на украинскую сторону. «Я вам рассказываю правду о том, как прервался переговорный процесс. Он прервался по инициативе Украины. Он прервался на этапе наличия согласованного переговорными группами документа», — отметил он.

По его словам, переговорный процесс остановился после контактов с представителями Вашингтона. «Я так понимаю, что были проведены консультации, после которых в переговорах была взята пауза», — добавил он.

Ранее Мединский заявил, что российская и украинская делегации периодически созваниваются, но Киев не желает продолжать переговоры с Кремлем в прежнем ключе.

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Варвара Кошечкина
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