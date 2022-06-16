Кремль заявил о нежелании Киева продолжать переговоры в прежнем ключе

Владимир Мединский заявил, что Киев не желает продолжать переговоры в прежнем ключе

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что российская и украинская делегации периодически созваниваются, но Киев не желает продолжать переговоры с Кремлем в прежнем ключе. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условие для переговоров и подписания мирных соглашений с Украиной. По ее словам, для этого нужны дипломатические решения и воля двух сторон.

В мае глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Мединский обвинил Киев в прекращении переговоров с Россией. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне, подчеркнув, что Москва месяц назад передала проект договора с рядом согласованных принципиальных позиций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.