В Совфеде назвали условие для переговоров и подписания соглашения с Украиной

Матвиенко: РФ открыта для подписания соглашения с Киевом, но нужна воля двух сторон

Россия открыта для переговоров с украинской стороной и подписания мирных соглашений, но для этого нужны дипломатические решения и воля двух сторон. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом Республики Мозамбик Филипе Жасинту Ньюси. Ее цитирует РИА Новости.

«Мы открыты для переговоров​​​. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля с двух сторон. Мы готовы к переговорам, к подписанию соглашений, которые бы прекратили и гражданскую войну на Украине, и привели бы к миру, но не видим такой обратной реакции со стороны Киева», — подчеркнула она.

28 мая российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова к возобновлению диалога с Украиной. «Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога», — сообщили в Кремле.

22 мая о замораживании переговоров заявлял глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне, подчеркнув, что Москва месяц назад передала Киеву проект договора с рядом согласованных принципиальных позиций.