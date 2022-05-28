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Путин заявил о готовности возобновить переговоры с Украиной

Президент Путин заявил о готовности России возобновить диалог с Украиной

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия готова к возобновлению диалога с Украиной. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и французским лидером Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

«Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога», — сообщили в Кремле.

22 мая о замораживании переговоров заявлял глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне, подчеркнув, что Москва месяц назад передала Киеву проект договора с рядом согласованных принципиальных позиций.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта.

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Варвара Кошечкина
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