Помощник президента России Мединский обвинил Киев в прекращении переговоров с Москвой

Помощник президента России и глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Владимир Мединский обвинил Киев в прекращении переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне. «Это неоднократно подтверждал [президент России] Владимир Владимирович Путин. Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне между президентами, необходима серьезная подготовка», — сказал он.

Мединский добавил, что лидеры государств должны встречаться ради достижения договоренностей, а не фотографий. Он также подчеркнул, что Москва месяц назад передала Киеву проект договора с рядом согласованных принципиальных позиций.

Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет <...> Еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне Владимир Мединский помощник президента России

Причина стагнации в переговорах

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговоры России и Украины, начавшиеся по просьбе Киева, обернулись стагнацией и в настоящее время не ведутся ни в каком формате. По его словам, немалый вклад в это внесли США.

Депутат заявил, что Вашингтону «не нужен на Украине ни мир, ни мирный договор, ни успех на переговорах». Он подчеркнул, что Соединенные Штаты «объявили Россию гибридную войну и ведут ее чужими руками».

Госдепу не стоит пытаться создавать «условия» путем военной помощи Киеву. Бесполезно. Все цели специальной операции будут достигнуты Леонид Слуцкий Председатель комитета Государственной Думы по международным делам

В апреле в Кремле также подчеркивали, что динамика переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию ситуации на Украине оставляет желать лучшего.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва видит со стороны Киева отсутствие желания продолжать переговоры между странами.

Переговоры действительно не продвигаются. И мы действительно констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать этот процесс Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Последняя очная встреча российской и украинской делегаций состоялась во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. По итогам последних переговоров Мединский рассказывал, что они позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

Возможное возобновление переговоров

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва вернется к переговорам, если Киев выразит готовность возобновить диалог. По его словам, «главное — чтобы было что обсуждать».

Переговорный процесс прервали не мы. Его поставили на паузу наши украинские партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно Андрей Руденко заместитель главы МИД России

Леонид Слуцкий также отметил, что Россия может возобновить переговоры с Украиной. По его словам, все зависит от того, кто принимает участие в переговорах со стороны Киева. Он подчеркнул, что зачастую представители украинской стороны после достижения договоренностей «откатывают назад».

Позиция Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что процесс мирных переговоров между Россией и Украиной сильно усложнился.

По его словам, переговорный процесс стал сложнее после встречи в Стамбуле. «Там украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украине. Российская сторона приняла это предложение для дополнительного изучения», — отметил он.

Также глава офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что рабочие подгруппы с российской и украинской переговорных сторон продолжают консультации, готовя юридическое оформление своих позиций.

По его словам, о юридическом оформлении будет сообщено, как только появится конкретика. Он сообщил, что консультации идут несмотря на то, что Киев наблюдает определенную интенсификацию боевых столкновений на востоке Украины.

Член переговорной группы со стороны Украины также добавил, что время встречи российского и украинского лидеров и ее контекст пока не определены.