Кулеба рассказал о процессе переговоров между Россией и Украиной

Глава МИД Украины Кулеба: переговоры России и Украины усложнились после встречи в Стамбуле

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что процесс мирных переговоров между Россией и Украиной сильно усложнился. Об этом он рассказал китайскому агентству «Синьхуа». Его слова передает ТАСС.

Кулеба пояснил, что переговорный процесс стал сложнее после встречи в Стамбуле. «Там украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украине. Российская сторона приняла это предложение для дополнительного изучения», — отметил он.

Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле состоялись 29 марта. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между главой российской делегации, помощником президента страны Владимиром Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.