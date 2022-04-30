Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Кулеба рассказал о процессе переговоров между Россией и Украиной

Глава МИД Украины Кулеба: переговоры России и Украины усложнились после встречи в Стамбуле
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что процесс мирных переговоров между Россией и Украиной сильно усложнился. Об этом он рассказал китайскому агентству «Синьхуа». Его слова передает ТАСС.

Кулеба пояснил, что переговорный процесс стал сложнее после встречи в Стамбуле. «Там украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украине. Российская сторона приняла это предложение для дополнительного изучения», — отметил он.

Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле состоялись 29 марта. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между главой российской делегации, помощником президента страны Владимиром Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о перехвате 12 снарядов системы залпового огня «Смерч» в ДНР
Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации с обстрелом эвакуируемых людей
Стало известно о болезненном выходе западных компаний из российского бизнеса
Сдавшийся в плен британский наемник рассказал об учениях НАТО
В Болгарии заявили о расколе во власти из-за остановки поставок российского газа
Психолог назвала способы защититься ребенку от приставаний в транспорте
«Зенит» досрочно стал чемпионом России
Слуцкий оценил возможную отставку из «Рубина» после разгромного поражения в РПЛ
Кулеба рассказал о процессе переговоров между Россией и Украиной
Премьер Греции оценил возможность отказа Европы от российского газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.