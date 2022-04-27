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На Украине рассказали о юридическом оформлении позиций по переговорам с Россией

Михаил Подоляк рассказал о продолжении консультаций и оформлении позиций России и Украины

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что рабочие подгруппы с российской и украинской переговорных сторон продолжают консультации, готовя юридическое оформление своих позиций. Его цитирует РБК со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Подоляк отметил, что о юридическом оформлении будет сообщено, как только появится конкретика. Он указал, что консультации идут, несмотря на то, что украинская сторона, по словам главы офиса, наблюдает определенную интенсификацию боевых столкновений на востоке страны.

Член переговорной группы со стороны Украины также добавил, что время встречи российского и украинского лидеров и ее контекст пока не определены.

Ранее 27 апреля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться «в ближайшие дни».

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Антон Похиляк
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