В Турции рассказали о возможной встрече Путина с Зеленским
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться «в ближайшие дни» в Турции. Об этом рассказал турецкий министр обороны Хулуси Акар, сообщается на сайте военного ведомства страны.
«Мы надеемся, что, несмотря на некоторые трудности, в ближайшие дни, возможно, с предложениями нашего президента [Реджепа Тайипа Эрдогана], удастся сойтись двум лидерам», — заявил министр. Он отметил усилия Турции по урегулированию конфликта на Украине, в том числе посредничество в переговорах между Москвой и Киевом.
22 апреля российский лидер заявил, что его контакт с украинским коллегой Зеленским зависит, в частности, от результатов ведущихся переговоров. По словам Владимира Путина, в настоящее время украинская сторона в переговорном процессе проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения.