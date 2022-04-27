В Турции рассказали о возможной встрече Путина с Зеленским

Минобороны Турции допустило встречу Путина и Зеленского «в ближайшие дни»

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться «в ближайшие дни» в Турции. Об этом рассказал турецкий министр обороны Хулуси Акар, сообщается на сайте военного ведомства страны.

«Мы надеемся, что, несмотря на некоторые трудности, в ближайшие дни, возможно, с предложениями нашего президента [Реджепа Тайипа Эрдогана], удастся сойтись двум лидерам», — заявил министр. Он отметил усилия Турции по урегулированию конфликта на Украине, в том числе посредничество в переговорах между Москвой и Киевом.

22 апреля российский лидер заявил, что его контакт с украинским коллегой Зеленским зависит, в частности, от результатов ведущихся переговоров. По словам Владимира Путина, в настоящее время украинская сторона в переговорном процессе проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения.