Россия заявила о готовности вернуться к переговорам с Украиной

Замглавы МИД России Руденко подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва вернется к переговорам, если Киев выразит готовность возобновить диалог. Об этом сообщает ТАСС.

«Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские наши партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно», — сказал Руденко.

По словам дипломата, «главное — чтобы было, что обсуждать».

17 мая Руденко заявил, что Киев по своей инициативе фактически вышел из мирных переговоров с Москвой. Позже о приостановке переговорного процесса сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «На сегодня он приостановлен. После стамбульского коммюнике каких-то изменений, продвижения вперед нет», — сказал Подоляк.