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Киев вслед за Москвой сообщил о приостановке переговоров

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о приостановке переговоров России и Украины
Начало событий в новости Украина фактически вышла из переговорного процесса с Москвой

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Украина вслед за Россией сообщила о приостановке переговорного процесса по урегулированию вооруженного конфликта, пишет РБК.

«На сегодня он приостановлен. После стамбульского коммюнике каких-то изменений, продвижения вперед нет», — заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Киев по своей инициативе фактически вышел из мирных переговоров с Москвой. По его словам, переговоры не продолжаются ни в каком виде.

29 марта российская и украинская делегации встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле. До этого несколько раундов переговоров прошли на территории Белоруссии.

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Алевтина Запольская
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