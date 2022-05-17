Украина фактически вышла из переговорного процесса с Москвой

Замглавы МИД России Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговоров с Россией

Киев по своей инициативе фактически вышел из мирных переговоров с Москвой, сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. [Они не идут] ни в каком виде», — заявил дипломат. Руденко уточнил, что в Киев также не отреагировал на российский проект мирного договора, который ранее был предоставлен украинской стороне для рассмотрения.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинисте рассказал о ходе переговоров российской и украинской делегаций. Российский лидер отметил, что украинские власти не проявляют заинтересованности в серьезном и конструктивном диалоге.

В начале мая в Кремле заявляли, что непоследовательная позиция Киева подрывает уверенность в успехе переговоров с Москвой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Украина буквально ежедневно меняет свою позицию на переговорном треке с российской стороной.

