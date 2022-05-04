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Кремль обвинил Киев в непоследовательной позиции на переговорах с Москвой

Песков усомнился в результативности переговоров из-за непоследовательности Украины

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Непоследовательная позиция Киева подрывает уверенность в успехе переговоров с Москвой. С таким обвинением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит ТАСС в среду, 4 мая.

Пресс-секретарь президента России отметил, что переговорный процесс России и Украины развивается без динамики. Непоследовательность киевских властей в ходе переговоров неоднократно констатировалась на самых различных уровнях, уточнил представитель Кремля.

По словам Пескова, Украина буквально ежедневно меняет свою позицию на переговорном треке с российской стороной.

В апреле в Кремле подчеркивали, что динамика переговоров по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом оставляет желать лучшего.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский рассказал, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

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Анна Щербакова
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