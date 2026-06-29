Мошенница лишила двух инвалидов жилья и поплатилась

Жительница Перми переписала две квартиры инвалидов на себя и села в тюрьму

Жительница Перми лишила двух инвалидов жилья и поплатилась за это. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Согласно информации ведомства, 51-летняя женщина, которая знала об инвалидности по слуху у собственниц квартир 1969 и 1942 годов рождения, заставила их подписать договоры о продаже жилья под предлогом подписи некоего заявления. В результате злоумышленница переписала недвижимость потерпевших на себя, а затем одну из квартир предложила женщине, желавшую приобрести жилье на средства материнского капитала. После махинаций с документами покупательница объекта осталась без денег и недвижимости. В ведомстве уточнили, что аферистка также похитила деньги со счетов 84-летней пенсионерки.

Общий ущерб, который пермячка нанесла потерпевшим, составил около шести миллионов рублей. По факту мошенничества и кражи суд назначил ей семь лет тюрьмы. Помимо этого, преступницу обязали возместить им причиненный материальный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что житель Череповца, который переписал на себя квартиру узницы концлагеря, сел в тюрьму.