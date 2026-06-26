Мошенник лишил узницу концлагеря квартиры и поплатился

Житель Череповца переписал на себя квартиру узницы концлагеря и сел в тюрьму

Житель Череповца лишил соседку — бывшую узницу концлагеря — квартиры и поплатился за это. Внимание на ситуацию обратили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

По информации источника, 89-летняя женщина, являющаяся инвалидом I группы и страдающая деменцией, попросила 42-летнего соседа помогать ей с бытом, поскольку ее состояние здоровья стремительно ухудшалось. В дальнейшем суд признал ее недееспособной.

Решив воспользоваться ее беспомощностью, мужчина получил доступ к банковским счетам потерпевшей, оформил доверенности, подключил ее личный кабинет в мобильном приложении к используемому им номеру телефона и за период с октября 2023 года по октябрь 2024 года тайно похитил с ее счетов почти 2,5 миллиона рублей.

Помимо этого, осенью 2023-го он убедил пенсионерку подписать договор купли-продажи принадлежащей ей «однушки» на Олимпийской улице с кадастровой стоимостью более 1,9 миллиона рублей. При этом злоумышленник фактически не передал ей оговоренную сумму и переписал недвижимость на себя. В результате потерпевшая осталась без права собственности на единственное жилье.

В суде россиянин вину не признал, утверждая, что оказывал женщине помощь в быту, а деньги и квартиру получил с ее добровольного согласия. По его словам, миллион рублей та передала ему лично, аналогичную сумму он получил в качестве подарка за заботу, а квартиру купил официально за два миллиона рублей, переданных ему матерью. Свои расходы на нужды потерпевшей он оценил в сумму около 270 тысяч рублей.

Между тем в суде не нашли подтверждения тому, что житель Череповца получал два миллиона рублей от своей матери — по банковским счетам его матери-пенсионерки такие средства не проходили. Кроме того, благодаря детализации телефонных соединений и сведений с места работы подсудимого удалось выяснить, что в сентябре-октябре 2023- го он не выезжал за пределы города.

По факту кражи в особо крупном размере и мошенничества суд назначил мужчине 6,5 года тюрьмы, а также взыскал с него 2,4 миллиона рублей в пользу сына потерпевшей, который является ее законным представителем. Помимо этого, сделку по отчуждению квартиры признали недействительной. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что жительница Башкирии лишилась квартиры и девяти миллионов рублей после разговора с мошенниками.