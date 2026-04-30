Россиянка поговорила с незнакомцами и лишилась квартиры

17:29, 30 апреля 2026

Жительница Башкирии лишилась квартиры и 9 млн руб. после разговора с мошенниками
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительница Башкирии лишилась квартиры и миллионов рублей после разговора с незнакомцами. О мошенничестве сообщило управление МВД по российскому региону в своем Telegram-канале.

65-летняя школьная учительница общалась со злоумышленниками с 6 марта по 14 апреля. Аферисты выходили на связь по телефону и в мессенджерах. Сначала они представились работниками школы, а потом специалистами портала «Госуслуг» и сотрудниками ФСБ.

Женщину запугали потерей сбережений и жилья, а затем убедили продать квартиру под видом «фиктивной операции». В банке россиянка сказала, что наличные деньги ей якобы нужны, чтобы отремонтировать дачу и обустроить теплицу. В общей сложности она отдала мошенникам почти 9 миллионов рублей.

Обман учительница осознала лишь тогда, когда новые владельцы попросили ее освободить квартиру. Тогда пострадавшая обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что пенсионеры часто становятся жертвами мошенников из-за желания помочь государству поймать правонарушителей.

    Последние новости

    Путин сообщил об увольнении главы кавказского региона

    Представительницы народа бесермян спели Путину непереводимую песню

    Найденные под Тамбовом ядра оказались следами Персидского похода петровской армии

    Путин пообещал внимательно следить за работой нового руководства кавказского региона

    Алиева объявили почетным гражданином украинского города

    Страна Европы приготовилась к неизбежному росту инфляции

    Сильная потливость оказалась признаком опасного заболевания

    Самая титулованная гимнастка в мире возмутилась стоимостью услуг стилистов

    Российская актриса назвала нелюбимый район Москвы

    Букмекеры назвали фаворита в московском дерби «Локомотив» — «Динамо»

    Все новости
