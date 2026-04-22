20:56, 22 апреля 2026

Названа главная ошибка пенсионеров при контакте с мошенниками

Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Пенсионеры часто становятся жертвами мошенников из-за желания помочь государству поймать правонарушителей. Об этом заявил замначальника Сибирского главного управления ЦБ России Павел Вернер, передает ТАСС.

«Люди золотого возраста требуют больше внимания, и мошенники находят к ним подход, потому что с ними разговаривают, общаются. Еще у нас у пожилых людей есть желание помочь государству, и их ловят на схемах "Помогите поймать мошенников"», — отметил сотрудник регулятора.

Он добавил, что при этом пенсионеры не являются наиболее частыми жертвами мошенников. Типичный портрет обманутого россиянина — это человек от 30 до 50 лет любого пола, с работой, определенным уровнем дохода и сбережениями.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с ипотекой. Злоумышленники стали предлагать гражданам оформить на себя ипотеку за вознаграждение. Они обещают самостоятельно выплачивать кредит, но исчезают, когда получают средства.

