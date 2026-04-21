Экономика
11:59, 21 апреля 2026Экономика

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с ипотекой

Юрист Земскова: Мошенники предлагают россиянам оформить ипотеку за деньги
Александра Качан (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники стали предлагать россиянам оформить ипотеку за вознаграждение. Аферисты обещают, что будут сами выплачивать кредит, рассказала юрист Галина Земскова в беседе с РИА Новости.

Недоброжелатели находят граждан с хорошей кредитной историей и обещают заплатить до 500 тысяч рублей за оформление ипотеки. Они утверждают, что располагают средствами на погашение платежей, но не могут получить одобрение из-за плохой кредитной истории или «серой» бухгалтерии.

«Как только квартира куплена и оформлена на дроппера, мошенники исчезают с деньгами, оставляя многомиллионные долги и суды с банком», — рассказала Земскова. Она отметила, что после выявления подлога заемщика могут обязать досрочно погасить всю сумму займа или поднять ставку до рыночной, если ипотека была оформлена по льготной программе.

Ранее группа мошенников из Красноярска продавала несуществующие квартиры и поплатилась за это. Аферисты нанесли ущерб на 30 миллионов рублей 10 жертвам.

