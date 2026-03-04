Риелтор за полцены выкупила квартиру обманутой мошенниками россиянки

В Нижнем Тагиле риелтор за полцены выкупила жилье женщины, обманутой аферистами

В Нижнем Тагиле риелтор за полцены выкупила жилье женщины, которая попала под влияние мошенников. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на заместителя прокурора Дзержинского района обратил телеканал «Телекон».

По информации представителя ведомства Николая Коваленко, обманутая аферистами россиянка обратилась к риелтору и, поскольку на нее давили мошенники, попросила продать жилье как можно скорее. Эксперт по недвижимости решила извлечь выгоду из происходящего и предложила низкую цену, за которую была готова сама выкупить жилье. В результате сделка состоялась, и она стала новой обладательницей квартиры.

Позднее жительница Нижнего Тагила решила оспорить покупку ее квартиры риелтором. «Суд, рассматривая дело, учел это как одно из основных обстоятельств, послужившее основанием для принятия решения в пользу потерпевшей. Сделку признали недействительной, а квартиру вернули предыдущему хозяину», — поделился информацией зампрокурора.

