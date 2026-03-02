Мошенники оставили пенсионерку без жилья и денег

В Краснодаре пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 5 млн рублей

В Краснодаре пенсионерка продала квартиру и лишилась более пяти миллионов рублей, доверившись мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

Аферисты связались с 72-летней россиянкой по телефону. Собеседник представился сотрудником поликлиники, где женщина недавно прошла диспансеризацию, и попросил продиктовать код из СМС под предлогом электронной очереди. После ей позвонил якобы сотрудник Роскомнадзора и заявил, что пенсионерке присвоили статус пособницы террористов.

Женщину убедили следовать инструкциям, чтобы избежать уголовного дела. В результате она передала курьеру мошенников 932 тысячи рублей сбережений, а на следующий день перевела еще 750 тысяч рублей на счета аферистов. После россиянка продала квартиру и передала полученные со сделки 3,35 миллиона рублей.

«Финальным "советом" мошенников стала просьба прокипятить телефон в воде с солью, чтобы удалить вредоносную программу», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что против мошенников было заведено уголовное дело.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с домовыми чатами. Аферисты связываются с потенциальными жертвами и предлагают вступить в беседу для обмена актуальной информацией.