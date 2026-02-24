Реклама

Экономика
03:26, 24 февраля 2026Экономика

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с домовыми чатами

РИА Новости: Мошенники предлагают россиянам вступить в чат подъезда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с предложением вступить в чат подъезда. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что злоумышленники предлагают им присоединиться к чату подъезда якобы для обмена актуальными новостями. Таким образом мошенники стремятся получить персональные данные жертв. В частности, аферисты могут попросить подтвердить личные данные для якобы перерасчета коммунальных платежей.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые выманивают деньги под видом соседей по подъезду. Так, злоумышленники звонят россиянам на мобильные номера, называя номер квартиры в подъезде, и предлагают заказать новый домофон.

До этого сообщалось, что в России набирают популярность мошеннические схемы, осуществляемые через домовые чаты. В частности, аферисты используют группы для продажи несуществующих товаров и услуг, сбора денег под выдуманным предлогом и кражи персональных данных.

