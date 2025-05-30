Россиян предупредили о популярных аферах в домовых чатах

РИА Новости: В России учащается мошенничество в домовых чатах

В России набирают популярность мошеннические схемы, осуществляемые через домовые чаты. О наиболее часто используемых аферистами способах обмануть жильцов рассказали эксперты РИА Новости.

Злоумышленники используют домовые чаты для продажи несуществующих товаров и услуг, сбора денег под выдуманным предлогом и кражи персональных данных. По данным сервисной компании «Азбука», треть мошеннических приемов в таких беседах приходятся на рассылку поддельных платежек за ЖКХ, 25 процентов — на сборы средств на ремонт общего имущества, 20 процентов — на взлом аккаунтов участников чата. Нередко мошенники также рассылают фальшивые социальные опросы и голосования с целью узнать личную информацию.

Кроме того, мошенники могут предлагать бесплатно подержанные вещи в хорошем состоянии, прикрепляя ссылку с описанием и фотографиями товара. «Заинтересованные жители спокойно переходят по фишинговой ссылке и становятся жертвами мошенников — их просят где-то зарегистрироваться, оставить номер телефона и так далее», — рассказала сооснователь компании BAZA Development Марк Заводовский.

Эксперты отмечают, что наиболее подвержены риску проникновения мошенников чаты, созданные жильцами — при вступлении в них не требуется предъявлять документы на квартиру. Распознать афериста можно по нескольким тревожным сигналам: запросы денег вне протокола чата, распространение подозрительных ссылок и незнание деталей о доме.

Ранее в Череповце мужчина лишился квартиры и пяти миллионов рублей из-за телефонных мошенников.