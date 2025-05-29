Россиянин поговорил с мошенниками и лишился квартиры и сбережений

Житель Череповца лишился квартиры и более пяти млн рублей из-за мошенников

Житель Череповца поговорил с мошенниками и лишился квартиры и нескольких миллионов рублей. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе местного МВД.

Месяц назад мужчине в мессенджере позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности. Собеседник рассказал ему, что злоумышленники взломали его аккаунт на «Госуслугах» и пытаются завладеть его накоплениями. Вскоре с россиянином связалась лжесотрудница «Росфинмониторинга», которая убедила череповчанина создать «безопасные ячейки», чтобы спасти сбережения. Он выполнил все ее указания и отправил деньги на указанные счета.

Затем фейковый сотрудник Росфинмониторинга сообщил мужчине, что аферисты пытаются завладеть его квартирой, и, чтобы спасти жилье, порекомендовал фиктивно продать его за минимальную стоимость. Собеседник добавил, что после того, как фиктивная сделка состоится, россиянин получит новые документы на недвижимость. В результате потерпевший выставил квартиру на продажу за 1,45 миллиона рублей и вскоре нашел покупателя. Тот, усомнившись в адекватности продавца, потребовал с череповчанина справку о том, что тот не состоит на учете в психоневрологическом диспансере. После передачи права собственности бывший хозяин квартиры внес вырученные со сделки средства на «безопасный счет».

Мужчина понял, что его обманули, лишь тогда, когда по совету мошенников пришел в отдел полиции за новыми документами на квартиру. Общий нанесенный россиянину ущерб оценили в 5,7 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что на схожие уловки злоумышленников повелась и 60-летняя жительница Чебоксар.