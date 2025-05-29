Россиянка лишилась квартиры и миллионов рублей после разговора с незнакомцами

Жительница Чебоксар продала квартиру и лишилась 3,5 млн рублей из-за мошенников

Жительница Чебоксар лишилась квартиры и 3,5 миллиона рублей после разговора с незнакомцами. О мошенничестве рассказали в управлении МВД по российскому региону.

Неизвестные позвонили 60-летней женщине в середине апреля и поддерживали с ней связь полтора месяца. Собеседники убедили россиянку в том, что на ее имя пытаются оформить кредиты злоумышленники с Украины.

Пенсионерка поверила аферистам и действовала по их инструкциям: сама взяла несколько кредитов, продала свою квартиру, а вырученные средства перевела на якобы безопасные счета. При этом пострадавшая боялась рассказать о ситуации родственникам и друзьям — ее запугали уголовным делом о госизмене. Общий ущерб достиг 3,5 миллиона рублей, уточнили в МВД. Полиция занимается розыском мошенников.

Ранее по похожей схеме лишилась квартиры и 12 миллионов рублей пенсионерка из Якутска. 73-летней россиянке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сообщил ей о подозрительных операциях с ее счетами, после чего с женщиной связались фейковые работники «Росфинмониторинга» и полиции. Аферисты убедили ее перевести все средства на «безопасные счета», а затем — продать квартиру, которую якобы собирались отобрать мошенники.