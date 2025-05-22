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20:41, 22 мая 2025Экономика

Пенсионерка потеряла жилье и 12 миллионов рублей из-за телефонного звонка

Пенсионерка из Якутска лишилась квартиры и 12 млн рублей из-за мошенников
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Якутске пенсионерка лишилась квартиры и миллионов рублей из-за телефонных мошенников. Об этом пишет «Комсомольская правда».

73-летней россиянке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сообщил ей о подозрительных операциях с ее счетами, после чего с женщиной связались фейковые работники «Росфинмониторинга» и полиции. Аферисты убедили ее перевести все средства на «безопасные счета», а затем — продать квартиру, которую якобы собирались отобрать мошенники.

Полученные с продажи жилья 6,1 миллиона рублей вместе со сбережениями пенсионерка перевела злоумышленникам через банкоматы и приложение «Мир пэй». Общий ущерб составил почти 12 миллионов рублей.

Ранее россиян предупредили об активизации мошенников, рассылающих фиктивные письма с графиками отключения горячей воды.

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