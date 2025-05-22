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16:25, 22 мая 2025Экономика

В России активизировалось мошенничество с отключением горячей воды

Сенатор Шейкин: Мошенники активно рассылают письма с графиком отключения воды
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Valery Lukyanov / Globallookpress.com

В России активизировались мошенники, которые рассылают фиктивные письма с графиками отключения горячей воды. Об этом предупредил сенатор Артем Шейкин в беседе с ТАСС.

Аферисты отправляют россиянам электронные письма с графиком отключения воды и просят пользователей перейти по ссылке, чтобы проверить расписание для конкретного адреса. «По ссылке находится вовсе не официальный сайт, а поддельная страница», — подчеркнул Шейкин.

Сенатор добавил, что злоумышленники могут попросить указать персональные данные — точный адрес, СНИЛС и паспортные данные. Вся эта информация может быть украдена, поэтому писать ее точно не стоит. Кроме того, на компьютер или мобильное устройство могут быть установлены вредоносные программы, которые способны воровать пароли, банковскую информацию и передавать доступ к микрофону или камере устройства.

Выдать мошенников могут адреса электронной почты с ошибками и лишними символами в названии, а также агрессивные призывы к действию вроде «срочно проверьте» или «ваша квартира попадает под отключение». «Никогда не вводите персональные данные на незнакомых сайтах, особенно если вас туда перенаправили из письма», — заключил Шейкин.

Ранее о мошенничестве с отключением горячей воды россиян предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

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