Россиян предупредили о мошенничестве с отключением горячей воды

В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с отключением горячей воды

Мошенники начали рассылать россиянам по электронной почте подставные письма с предложением проверить график отключения горячей воды. О новой схеме аферистов предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет ТАСС.

Ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты, которые воруют персональные и банковские данные пользователей, рассказал парламентарий. «Вещь крайне опасная, особенно в сезон отключения воды — с мая по август», — подчеркнул Колунов.

Депутат призвал россиян проверять графики отключения горячей воды только на официальных ресурсах — на сайте и в соцсетях управляющей компании или местной администрации, на информационных стендах в подъезде, а также на «Госуслугах».

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с объявлениями на подъездах. Там размещают QR-коды со ссылками на фишинговые сайты или вредоносные программы. Направлять камеру смартфона на них ни в коем случае нельзя, предупредили эксперты.