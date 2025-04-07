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07:59, 7 апреля 2025Экономика

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с объявлениями на подъездах

УБК МВД: Мошенники начали развешивать объявления с QR-кодами на подъездах домов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мошенники начали развешивать объявления с опасными QR-кодами на подъездах жилых домов. О новой схеме мошенничества предупредили россиян в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД, пишет ТАСС.

В такие QR-коды злоумышленники интегрируют ссылки на фишинговые сайты или вредоносные программы. Помимо этого, аферисты могут подделывать квитанции. «Мошенники также могут подменить QR-код, и вместо оплаты за товары и услуги деньги уйдут на счет преступников», — пояснили в ведомстве.

В МВД призвали россиян не переходить по сомнительным ссылкам и не скачивать программы из ненадежных источников. Подобные объявления на подъездах лучше проигнорировать и не наводить на них мобильное устройство из любопытства.

Ранее россиянам назвали признаки мошенничества в платежках ЖКУ. Так, злоумышленники могут добавлять в квитанции новые строки и неверные данные. Помимо этого, насторожить должно и требование об оплате, которое пришло на электронную почту без предварительного перехода на такой формат.

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