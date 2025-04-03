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16:50, 3 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали признаки мошенничества в квитанциях за ЖКУ

Юрист Фрадкин: Изменение данных в квитанции за ЖКУ — признак мошенничества
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Изменение данных в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) может являться признаком мошенничества. Этот и другие подозрительные сигналы россиянам назвал юрист Андрей Фрадкин в разговоре с News.ru.

По словам эксперта, злоумышленники и недобросовестные управляющие компании нередко используют платежки для обмана граждан. Последние, например, могут пытаться добавлять в квитанции новые строки. «В квитанции всегда указываются полные Ф. И. О., адрес, код плательщика, метраж жилого помещения, объем потребленных ресурсов, зарегистрированные лица и имеющие право на льготы. У большинства установлены счетчики на воду, электричество — и уже по этим цифрам можно сделать вывод, что что-то не так. Внимательно проверяйте данные организации, в которую поступает платеж», — призвал Фрадкин.

Помимо этого, насторожить должно и требование об оплате, которое пришло на электронную почту без предварительного перехода на такой формат. В заключение специалист порекомендовал использовать онлайн-калькулятор на сайте Федеральной антимонопольной службы, чтобы проверять корректность начислений.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева назвала россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги. Так, в их число входят городской телефон, радиоточка (услуги оповещения) и коллективная телеантенна.

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