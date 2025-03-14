Россиянам перечислили необязательные для оплаты коммунальные услуги

Депутат Разворотнева: От оплаты антенны и радиоточки можно отказаться

Часть коммунальных услуг, указанных в платежках, не является обязательной для оплаты. Их россиянам перечислила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с KP.RU.

Парламентарий напомнила, что по закону обязательной оплате подлежат такие услуги, как мусоропровод и лифт, поскольку они считаются общедомовым имуществом и все собственники квартир в доме несут коллективную ответственность за их содержание. В список второстепенных услуг входят городской телефон, радиоточка (услуги оповещения) и коллективная телеантенна. Разворотнева отметила, что многие сейчас ими не пользуются, однако счета за них продолжают приходить. Между тем за счет отказа от оплаты устройств удастся сэкономить на «коммуналке». «Но просто перестать платить за что-то, пусть и ненужное, нельзя. Сначала от услуги надо отказаться. Как и с любой услугой, на которую у вас заключен договор, надо подать заявление на расторжение этого договора», — подчеркнула депутат.

Для отключения радиоточки парламентарий порекомендовала сначала проверить отсутствие задолженности по ней, а затем узнать у управляющей компании, какая организация отвечает за предоставление этой услуги, обратиться в офис этой компании и написать заявление об отказе. В Москве подать заявление можно проще, через МФЦ, причем собирать все необходимые документы самостоятельно не придется. После этого в дом придет мастер и отключит услугу. Эксперт отметила, что отключение будет платным (в Москве — 300 рублей), однако таким образом можно сэкономить около ста рублей в месяц.

Что касается отказа от городского телефона, для этого понадобится убедиться, что задолженности по нему отсутствуют, а затем найти свой договор о заключении услуг телефонной связи, где прописано, как отключить услугу. В зависимости от региона и компании, заключавшему договор человеку потребуется лично прийти в офис, отправить заявление заказным письмом с уведомлением о вручении либо через портал госуслуг, позвонить оператору или написать в техподдержку. В случае если к стационарному телефону «привязаны» домашний интернет или кабельное телевидение, в заявлении нельзя писать о расторжении договора и закрытии лицевого счета — просьба должна касаться лишь отключения стационарного телефона. При этом, добавила Разворотнева, соответствующая услуга, скорее всего, также будет платной.

Отключить коллективную антенну, сообщила парламентарий, если она считается общедомовым имуществом, можно будет лишь на собрании собственников. Если та относится к имуществу обслуживающей организации и долги за нее отсутствуют, сделать это можно будет в индивидуальном порядке, узнав перечень перечень нужных для процедуры документов. Второй шаг — прийти с документами в обслуживающую организацию и написать заявление на отключение.

Ранее основатель сервиса «ЛОВИCASHBACK» Ислам Ахмедшин напомнил, что установка индивидуальных счетчиков позволит сэкономить на ЖКУ.