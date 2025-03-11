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10:49, 11 марта 2025Экономика

Россиянам назвали способы сэкономить на коммуналке

Ахмедшин: Индивидуальные счетчики помогут сэкономить на ЖКУ
Александра Качан (Редактор)

Фото: АГН «Москва»

Установка индивидуальных счетчиков поможет сэкономить на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ). Этот и другие способы снизить плату за коммуналку назвал основатель сервиса «ЛОВИCASHBACK» Ислам Ахмедшин, передает «Газета.Ru».

Эксперт также посоветовал перейти на многотарифные счетчики электроэнергии, которые учитывают разную стоимость электричества в зависимости от времени суток. Это позволит выполнять энергозатратные процессы (стирку, мытье посуды в посудомоечной машине) ночью по сниженным тарифам.

Кроме того, можно начать рациональнее использовать воду: установить аэраторы на смесителях, вовремя ремонтировать протекающую сантехнику и выключать воду во время мытья посуды и чистки зубов. Также стоит внимательно изучить квитанции на оплату ЖКУ и отказаться от ненужных услуг.

«Возможно, вы оплачиваете услуги, которыми не пользуетесь, например, радиоточку или стационарный телефон. Отказ от таких опций снизит ежемесячные платежи. Также проверьте, не начисляется ли вам дополнительная плата за неоказанные услуги или неактивные контракты», — порекомендовал Ахмедшин.

Он добавил, что траты снизит и приобретение бытовой техники с правильными характеристиками. Приборы с классом энергоэффективности A и выше способствуют снижению потребления электроэнергии.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что светодиодные лампы, датчики движения и чистые окна в доме.

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