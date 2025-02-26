В Подмосковье решили отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

В Подмосковье запустили пилотный проект по отказу от бумажных квитанций за ЖКУ

В Подмосковье в качестве эксперимента отказались от оплаты жилищно-коммунальных услугу (ЖКУ) по бумажным квитанциям. Запуск пилотного проекта анонсировал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, его цитирует «Российская газета».

Проект, по словам чиновника, нацелен на борьбу с фальсификацией платежных документов и призван повысить комфорт процедуры оплаты для населения. Проект реализуется на базе федерального портала «Госуслуги»: в личном кабинете необходимо подтвердить согласие на получение электронной квитанции. С этого момент платежки будут загружаться в личный кабинет 1-го числа каждого месяца, откуда их можно скачивать и распечатывать.

Столичный регион выбран для проведения эксперимента прежде всего потому что местные потребители в большинстве своем получают единый платежный документ, куда входят электричество, газ, коммунальные и жилищные услуги. Этот параметр облегчает цифровизацию. В Московской области уже несколько действуют аналогичные проекты, в частности акция «Счастливая подписка», которая поощряет переход населения на электронные платежки.

Кроме того, расчетный центр МосОблЕИРЦ предлагает потребителям, оплачивающим «коммуналку» через личный кабинет или мобильное приложение организации, скидки более чем сотни партнеров программы. В этот перечень входят кинотеатры, парикмахерские и фирмы, предоставляющие образовательные услуги.

Ранее россиянам раскрыли способы избежать мошенничества при оплате «коммуналки». Одним из них является неаккуратность, к примеру, наспех, криво склеенная бумага. Фальшивую платежку можно распознать по опечаткам, нечетким логотипам, орфографическим ошибкам и неправильным отступам.