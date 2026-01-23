Реклама

07:57, 23 января 2026Экономика

Россиян предупредили о мошенниках под видом соседей по подъезду

РИА: Мошенники представляются соседями по дому и выманивают деньги на домофон
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мошенники начали представляться соседями по подъезду и выманивать у россиян деньги якобы на новый домофон. О новой схеме аферистов предупреждает РИА Новости.

Так, злоумышленники звонят россиянам на мобильные номера под видом соседей, называя номер квартиры в подъезде, и предлагают заказать новый домофон. По словам экспертов, зачастую мошенники прокалываются, указывая номер квартиры, в которой проживает собеседник.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с арендой квартир. Злоумышленники размещают объявления о сдаче квартиры в аренду на популярных сервисах. Связавшись с автором объявления, жертва узнает, что квартира действительно сдается в аренду, на данный момент свободна и для ее брони требуется предоплата. В некоторых случаях мошенники обещают выслать контактные данные менеджера, который занимается сдачей объекта.

Затем жертве приходит ссылка на оформление предоплаты, где нужно ввести свои банковские реквизиты. Для подтверждения оплаты открывается онлайн-приложение банка, для пользователя все выглядит привычно, но так мошенники крадут персональные данные.

