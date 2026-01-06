Реклама

Экономика
13:16, 6 января 2026Экономика

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с квартирами

МВД: Россияне теряют деньги, переходя по ссылке для предоплаты съемной квартиры
Виктория Клабукова

Фото: Robert Kneschke / Shutterstock / Fotodom  

Россияне, находящиеся в поисках съемной квартиры, могут столкнуться с очередной схемой мошенничества. В чем она заключается, агентству ТАСС разъяснили в МВД.

Злоумышленники размещают объявления о сдаче квартиры в аренду на популярных сервисах. Связавшись с автором объявления, жертва узнает, что квартира действительно сдается в аренду, на данный момент свободна и для ее брони требуется предоплата. В некоторых случаях мошенники обещают выслать контактные данные менеджера, который занимается сдачей объекта.

Когда жертва переходит по присланной ссылке, ей предлагается ввести свои банковские реквизиты. Для подтверждения оплаты открывается онлайн-приложение банка, для пользователя все выглядит привычно. Однако на сумме предоплаты преступники не останавливаются. Впоследствии автор объявления или менеджер сообщают, что из-за ошибки на сайте в программе произошел сбой. Для возврата средств они просят пополнить карту на ту же сумму. Потенциальный арендатор, переживая, продолжает платить мошенникам.

В ведомстве предупреждают, что для собственной безопасности переводить средства стоит только по факту предоставления услуги. Также специалисты МВД не рекомендуют переходить по ссылкам от незнакомцев в мессенджерах или по почте. Во время общения в сети стоит внимательно проверять адрес отправителя.

Ранее россиян предостерегли от махинаторов в преддверии Рождества. Накануне праздника в мессенджерах, соцсетях и даже на улицах начинают активно предлагать погадать или провести обряд.

