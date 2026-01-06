Россиянам рассказали о схемах мошенничества с гаданием на Рождество

Юрист Музеев: Мошенники в преддверии Рождества предлагают гадания и обряды

Мошенники в преддверии Рождества в мессенджерах предлагают гадания и обряды, рассказал юрист Александр Музеев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, в России существуют множество различных народных традиций и обрядов, связанных с Рождеством. Часть россиян верят, что в этот день могут исполниться их желания, может быть ниспослана удача и богатство. Как указал Музеев, этим активно пользуются мошенники, которые предлагают услуги через мессенджеры, социальные сети, объявления, а также в ходе бесед на улице.

«В процессе обряда выясняется, скажем, что проблема настолько серьезная, что требуется подключение еще одного "экстрасенса". Конечно, не бесплатно, а даже для усиления сверхъестественного эффекта по двойному тарифу оплаты», — описал он одну из схем обмана.

Ранее МВД предупредили россиян о мошеннической уловке с просьбой перезвонить.