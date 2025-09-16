Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:04, 16 сентября 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

В МВД предупредили россиян о мошеннической уловке с просьбой перезвонить
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Unsplash

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения с просьбой перезвонить. О новой уловке, которую придумали злоумышленники, предупредила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram.

Волк рассказала, что мошеннические сообщения начали приходить россиянам в мессенджерах, по электронной почте, через СМС и даже в обычный почтовый ящик. Потенциальную жертву уведомляют о взломе ее аккаунта или необходимости заменить документы, банковские или сим-карты, оплатить услуги или штраф. В письме также приводится номер, по которому якобы нужно срочно позвонить.

Если человек сделает это, то трубку возьмут мошенники, которые продолжат обманывать его. Такая уловка, как объяснила представитель МВД, позволяет аферистам обходить системы безопасности банков и операторов связи, которые рассчитаны на блокировку входящих подозрительных звонков.

«Не верьте всей информации, которая вам поступает. Даже если в сообщении к вам обратились по имени и отчеству или указали другие сведения о вас — обязательно проверяйте личность отправителя», — заключила Волк.

Ранее россиян предупредили о другой новой схеме мошенников. Злоумышленники начали представляться школьными психологами и красть персональные данные родителей и детей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие проведения встречи Путина и Зеленского

    Стало известно об угрозе сокращения добычи нефти в России

    Россиян предупредили о наказаниях за нарушения при сдаче квартиры

    Объявившую себя жертвой мошенников россиянку обвинили в мошенничестве

    Россияне устроили драку на борту самолета из-за надписи на футболке женщины

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    В России появился проект по работе с подсознанием

    В Госдуме объяснили желание украинцев говорить на русском языке

    Подтверждена безопасность популярного метода коррекции зрения

    В России проведут выставку «От курганов до терриконов: маяки русского мира»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости