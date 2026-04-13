Мужчины вынудили пенсионера продать жилье и поплатились

В Москве пенсионера вынудили продать долю в квартире

В Москве двое мужчин вынудили пенсионера продать долю в квартире и попали под суд. Об этом пишет столичная прокуратура в Telgeram-канале.

Мужчины владеют двумя из трех долей квартиры в жилом доме на улице Восточная. Оставшаяся часть объекта принадлежала 59-летнему россиянину. Обвиняемые захотели получить всю недвижимость и создали невыносимые условия для третьего собственника, чтобы заставить его продать долю. Они круглосуточно находились в квартире, угрожали пенсионеру насилием и порчей имущества, а также оказывали на него сильное психологическое давление, уговаривая продать долю по цене значительно ниже рыночной.

Суд признал мужчин виновными в принуждении к сделке, совершенной под угрозой применения насилия, организованной группой. Их приговорили к 7 годам и 7,5 года лишения свободы.

