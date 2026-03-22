Наличие юридического образования стоило москвичу квартиры

Суд выселил мужчину-юриста из московской квартиры, которой завладели мошенники

Мужчину выселили из московской квартиры, которую ему продали мошенники. Суд решил, что покупатель со своим юридическим образованием должен был предвидеть, что его обманывают. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, Андрей приобрел однокомнатную квартиру на улице Милашенкова в августе 2018 года. Спустя два года у предыдущего владельца объявилась наследница — оказалось, что пенсионера еще при жизни обманули мошенники и оформили поддельное завещание. По нему жилплощадь переходила в руки посреднику, который продал ее перекупщику.

Вторая сделка, после которой владельцем квартиры стал Андрей, прошла всего через пару дней. Его адвокат заявила, что документы были чистыми, так что покупателя ничто не смутило. После обращения наследницы суд аннулировал завещание и договор купли-продажи. Андрея признали недобросовестным покупателем, так как он «не проявил необходимую осмотрительность», и обязали выехать из квартиры. Сейчас он оспаривает это решение в кассационном суде.

