Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:29, 22 марта 2026Силовые структуры

Наличие юридического образования стоило москвичу квартиры

Суд выселил мужчину-юриста из московской квартиры, которой завладели мошенники
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Низов / Фотобанк Лори

Мужчину выселили из московской квартиры, которую ему продали мошенники. Суд решил, что покупатель со своим юридическим образованием должен был предвидеть, что его обманывают. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, Андрей приобрел однокомнатную квартиру на улице Милашенкова в августе 2018 года. Спустя два года у предыдущего владельца объявилась наследница — оказалось, что пенсионера еще при жизни обманули мошенники и оформили поддельное завещание. По нему жилплощадь переходила в руки посреднику, который продал ее перекупщику.

Вторая сделка, после которой владельцем квартиры стал Андрей, прошла всего через пару дней. Его адвокат заявила, что документы были чистыми, так что покупателя ничто не смутило. После обращения наследницы суд аннулировал завещание и договор купли-продажи. Андрея признали недобросовестным покупателем, так как он «не проявил необходимую осмотрительность», и обязали выехать из квартиры. Сейчас он оспаривает это решение в кассационном суде.

Ранее россиян предупредили о новой ловушке с кредитами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли тему номер один в повестке европейских стран

    В Финляндии заявили об энергетической катастрофе без российского газа

    Иран объявил о переходе от обороны к наступлению

    Число пьяных аварий резко сократилось в одном городе России

    Пропавший в горах Красноярского края Потаенков мог стать жертвой медведя

    Вернувшийся в российский аэропорт самолет столкнулся с птицей

    Американский аналитик описал 48-часовой ультиматум Трампа словами «Грядут мрачные дни»

    В Киеве обсудили роль Украины в учениях НАТО

    Врач раскрыла приводящую к неприятному запаху от головы привычку

    Концерты экс-участника Modern Talking в Литве отменили из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok