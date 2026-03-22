02:30, 22 марта 2026

Россиян предупредили о новой ловушке с кредитами

Аналитик Кузьмин предупредил о распространении в России новой кредитной ловушки
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России усиливается новая кредитная ловушка: микрофинансовые организации меняют подход, переходя от краткосрочных займов «до зарплаты» к предоставлению средств на более длительный период. Об этом заявил агентству «Прайм» председатель правления АО «Национальный Банк Сбережений» Алексей Кузьмин.

По его словам, сейчас микрофинансовые организации предлагают продукты, напоминающие банковские кредиты, с относительно низкими ежемесячными платежами и мягкими условиями. При этом стоимость таких займов остается крайне высокой.

«Когда срок растягивается, ежемесячная нагрузка кажется посильной, но итоговая сумма процентов может кратно превышать тело долга», — предупредил он, что главная опасность в том, что человек психологически недооценивает переплату.

По словам Кузьмина, особенно опасна практика «рефинансирования» в микрофинансовых организациях, когда человек берет новый займ для погашения предыдущего. Это постепенно втягивает его в долговую спираль, из которой с каждым разом выбраться становится все труднее.

Ранее россиянам назвали самый эффективный способ, позволяющий защититься от мошенников. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, не нужно отвечать на неожиданные звонки, рассказали в компании F6.

    Последние новости

    Иран ударил по городу на юге Израиля, где находится ядерный центр. Тегеран ответил на атаки по комплексу обогащения урана и АЭС

    Московским автомобилистам порекомендовали повременить с заменой резины на летнюю

    На Кубе вновь произошло полное отключение электричества

    Раскрыто влияние «серой» зарплаты на пенсию

    Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана

    Лавров указал на готовность США пойти на все ради ресурсов

    На Западе раскритиковали планы Украины продавать оружие

    Стало известно о потере мощи американской армии из-за операции в Иране

    Россиян предупредили о новой ловушке с кредитами

    Стало известно об отступлении ВСУ из одного населенного пункта

    Все новости
