Россиян предупредили о новой ловушке с кредитами

Аналитик Кузьмин предупредил о распространении в России новой кредитной ловушки

В России усиливается новая кредитная ловушка: микрофинансовые организации меняют подход, переходя от краткосрочных займов «до зарплаты» к предоставлению средств на более длительный период. Об этом заявил агентству «Прайм» председатель правления АО «Национальный Банк Сбережений» Алексей Кузьмин.

По его словам, сейчас микрофинансовые организации предлагают продукты, напоминающие банковские кредиты, с относительно низкими ежемесячными платежами и мягкими условиями. При этом стоимость таких займов остается крайне высокой.

«Когда срок растягивается, ежемесячная нагрузка кажется посильной, но итоговая сумма процентов может кратно превышать тело долга», — предупредил он, что главная опасность в том, что человек психологически недооценивает переплату.

По словам Кузьмина, особенно опасна практика «рефинансирования» в микрофинансовых организациях, когда человек берет новый займ для погашения предыдущего. Это постепенно втягивает его в долговую спираль, из которой с каждым разом выбраться становится все труднее.

