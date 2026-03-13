Назван самый эффективный способ защиты от мошенников

F6: Самый эффективный способ защититься от мошенников — не брать трубку

Наиболее простой метод защиты от киберпреступников — просто не брать трубку, если звонок поступает с незнакомого номера. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал эксперт компании F6 Сергей Золотухин, назвавший также другие эффективные способы уберечь себя от опасности.

«Самое простое и самое эффективное правило безопасности — не отвечать на звонки, которых вы не ждете. Так мошенники точно не смогут до вас дозвониться. И не теряйте бдительности: некоторые мошеннические схемы, например, Fake Team, начинаются не с телефонного звонка, а с того, что вас добавляют в чат с фейковыми коллегами», — сказал Золотухин.

Он добавил, что, по данным F6, в 2025 году 94 процента всех случаев финансового мошенничества в России были связаны именно с социальной инженерией. При этом преступники регулярно модифицируют и усложняют свои схемы, в том числе делая их многосоставными. Но основную ставку они традиционно делают на устрашение жертвы.

Например, в одной из популярных схем на первом этапе они вынуждают жертву назвать какие-либо цифры, пришедшие ей на смартфон. После этого в дело вступают их сообщники, представляющиеся майорами госбезопасности, следователями или специалистами поддержки. Они убеждают жертву, что предыдущий диалог та вела с мошенниками и, назвав цифры, на самом деле передала деньги террористам. Затем начинается запугивание уголовными делами и конфискацией имущества, но конечная цель, по словам Золотухина, одна — выманить деньги уже по-настоящему.

«Чувства страха, волнения, паники — верные признаки того, что происходит манипуляция. Телефонный разговор нужно закончить сразу, как только появились угрозы или на вас начинают давить. Важно помнить, что сотрудники правоохранительных органов не передают повестки голосом, не предъявляют обвинений по телефону и не проводят "дистанционных обысков". Попросите прислать повестку и положите трубку», — отметил эксперт.

При этом жертвам необходимо помнить, что на них обрушится целый шквал звонков с угрозами, однако верить им не стоит. Если преступники были совсем уж убедительными, то лучше взять паузу, чтобы обсудить ситуацию с близкими.

«Эмоции возникают быстрее, чем действует логика, и мошенники активно этим пользуются. Если происходит что-то тревожное, непонятное и необычное, любому человеку необходимо время для оценки ситуации. Злоумышленники это знают и стараются не дать потенциальной жертве возможности опомниться. Помощь друга в этой ситуации окажется как нельзя кстати», — заключил Золотухин.

