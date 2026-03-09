Реклама

21:11, 9 марта 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о вредоносных приложениях для чтения и игр

Россиян предупредили о вредоносных приложениях для чтения и игр
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В приложениях для очистки памяти и чтения электронных книг, фитнес-сервисах и даже играх может скрываться вредоносное программное обеспечение (ПО), об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, пишет ТАСС.

Как предупредили в ведомстве, была обнаружена масштабная схема, в рамках которой вредоносная программа заставляла пользователей 25 миллионов Android-устройств посещать сайты для накрутки рекламного трафика.

«Фонарики, программы для очистки памяти, приложения для чтения электронных книг, фитнес-сервисы или простые игры», — перечислили в МВД приложения, через которые на смартфоны ставили вредоносное ПО.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылку писем с досудебными претензиями.

