Россиян предупредили о вредоносных приложениях для чтения и игр

МВД: Мошенники заразили 25 млн пользователей через приложения для чтения и игр

В приложениях для очистки памяти и чтения электронных книг, фитнес-сервисах и даже играх может скрываться вредоносное программное обеспечение (ПО), об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, пишет ТАСС.

Как предупредили в ведомстве, была обнаружена масштабная схема, в рамках которой вредоносная программа заставляла пользователей 25 миллионов Android-устройств посещать сайты для накрутки рекламного трафика.

«Фонарики, программы для очистки памяти, приложения для чтения электронных книг, фитнес-сервисы или простые игры», — перечислили в МВД приложения, через которые на смартфоны ставили вредоносное ПО.

