В России предупредили о новой уловке мошенников

Депутат Гаврилов: Мошенники начали рассылку писем с досудебными претензиями

В последние месяцы участились случаи рассылки электронных писем с так называемыми досудебными претензиями, предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов. О новой уловке мошенников он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Депутат рассказал, что письма приходят от имени различных организаций, юридических служб или якобы партнеров по деловым отношениям. По его словам, формулировки в теме и тексте подбираются так, чтобы вызвать тревогу и ощущение срочности. Содержание таких писем обычно выглядит правдоподобно, подчеркнул он.

«В сообщении говорится о наличии задолженности, о нарушении обязательств или о готовящемся обращении в суд. Внутри письма обычно находится вложенный файл или ссылка для скачивания материалов. Расчет прост. Получатель, увидев слова о судебном разбирательстве, стремится как можно быстрее открыть вложение и разобраться в ситуации. В тексте указываются номера дел, суммы требований, иногда приводятся выдержки из правовых норм или деловая лексика, создающая впечатление официальной переписки», — уточнил Гаврилов.

Отдельная особенность таких писем заключается в использовании страха перед судебным разбирательством Сергей Гаврилов депутат

Депутат указал, что файл часто имеет формат, который ассоциируется с деловой корреспонденцией. При открытии может запускаться вредоносная программа или появляется окно с предложением скачать дополнительный файл, предупредил он. Гаврилов подчеркнул, что в результате на компьютер может устанавливаться программа, которая собирает пароли, данные банковских приложений или служебную переписку.

«Существует и другая разновидность подобной схемы. В письме размещается ссылка якобы на архив материалов по претензии. Переход по ссылке ведет на страницу, которая внешне напоминает обычный сервис обмена файлами. Человек скачивает архив, полагая, что внутри находится текст претензии и приложения. Внутри может оказаться исполняемый файл или программа, замаскированная под деловой файл. После запуска она получает доступ к системе и начинает передачу данных злоумышленникам», — предостерег Гаврилов.

