06:35, 6 марта 2026Интернет и СМИ

Мошенники начали обманывать россиян в депрессии

Мошенники начали притворяться гуру счастья и обманывать людей в депрессии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В марте, на фоне сезонного увеличения спроса на психологическую помощь, мошенники активизировали создание фальшивых каналов и блогов от имени «гуру счастья» и «трансформационных коучей». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы по борьбе с мошенничеством «Мошеловка» Народного фронта.

Схема приурочена к пику обращений россиян к психологам, который традиционно приходится на март из-за весеннего обострения, авитаминоза и накопившейся усталости. Злоумышленники создают поддельные блоги, где предлагают «экстренное исцеление от тревоги и депрессии за один сеанс», а также доступ к «закрытым клубам» и «авторским методикам».

«Клиентам предлагается оплатить дорогостоящие консультации, курсы или "инициации". После получения денег "специалист" либо исчезает, либо проводит бесполезные консультации, не имеющие эффекта», — пояснили в «Мошеловке».

Основная целевая аудитория аферистов — люди, испытывающие эмоциональный дискомфорт, тревогу и упадок сил, которые ищут быстрые способы решения проблем. Сезонный фактор делает схему особенно эффективной именно в марте.

Чтобы не попасться на удочку, эксперты советуют проверять наличие у специалиста диплома о профильном образовании и сертификатов, читать отзывы на независимых площадках и скептически относиться к обещаниям «быстрого и гарантированного» результата.

Ранее в Кировской области задержали аферистов, присваивавших деньги участников специальной военной операции (СВО).

