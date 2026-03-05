Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:35, 5 марта 2026Силовые структуры

Группа россиян построила бизнес на участниках СВО

В Кировской области задержали аферистов, присваивавших деньги участников СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Кировской области задержали аферистов, присваивавших себе деньги участников Специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, злоумышленники находили желающих поступить на военную службу и за вознаграждение обещали помочь с их зачислением в тыловые подразделения. При этом реальной возможности выполнить обещанное у них не было.

Также мошенники обманным путем получали доступ к счетам военнослужащих и похищали выплаты, положенные за заключение контракта, и денежное довольствие. От их действий пострадали 24 человека, а общий ущерб превысил 44 миллиона рублей.

Сотрудники МВД совместно с ФСБ пресекли их деятельность межрегиональной преступной группы и провели их задержание.

Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств их противоправной деятельности и причастных к ней лиц.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер отдал подросткам 22 золотых слитка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Лавров высказался о трехсторонних переговорах по Украине

    Артемий Лебедев дал совет по поиску любви на всю жизнь

    Российский теннисист рассказал о побеге из Дубая

    Лавров уличил НАТО в участии в войне против Ирана

    Президент Ирана поблагодарил страну НАТО

    Звезда с самыми идеальными ягодицами ответила на слухи о приеме «Оземпика»

    Иран назвал сроки открытия Ормузского пролива

    Владельцев ноутбуков Apple оставят без зарядки

    Лавров высказался о колоссальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok